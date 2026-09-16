(ANSA) - ROMA, 16 SET - Dichiarano di aver subìto violenza sessuale prima dei 16 anni l'8,2% delle donne italiane e il 3,4% tra le donne straniere, un dato in diminuzione rispetto al 2014. Le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subìto violenza sessuale prima dei 16 anni sono complessivamente il 7,8% nel 2025, contro il 10,6% nel 2014. Emerge dal report dell'Istat "Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta - Anno 2025". Quattro i tipi di violenza considerati dall'indagine: essere costretta a posare nuda; essere toccata nelle parti intime contro la propria volontà; essere costretta a toccare le parti intime di un'altra persona; essere costretta ad avere un rapporto sessuale. (ANSA).