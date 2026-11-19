(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Nell'anno scolastico 2025/26 tra i bambini della quinta classe della scuola primaria il 27,4% presenta competenze alfabetiche inadeguate e il 36,7% non dispone di competenze numeriche sufficienti. Un peggioramento rispetto al 2018/19, particolarmente accentuato per le competenze numeriche. Emerge dal report "I diritti dei bambini e degli adolescenti" realizzato dall'Istat in collaborazione con l'Unicef Italia. Il divario è ancora più marcato se di origine migratoria: quasi il 60% degli alunni stranieri di prima generazione presenta competenze inadeguate e il deficit si riduce solo parzialmente tra quelli di seconda generazione. (ANSA).