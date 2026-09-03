(ANSA) - ROMA, 03 SET - Nel 2024, il 31,9% della popolazione di 14 anni e più ha detto di aver partecipato nell'ultimo anno ad almeno un gioco con vincite in denaro (per un totale di 16 milioni 609mila persone). E' quanto emerge dal report Istat sui giochi e i videogiochi per l'anno 2024. Tra questo tipo di giochi i Gratta e Vinci risultano i più diffusi e riguardano il 25,1% della popolazione, seguiti dal lotto, dalle lotterie tradizionali o istantanee (16,5%), dal Superenalotto (13,8%), dai giochi a base sportiva (come il nuovo totocalcio 4,7%) e dagli altri giochi numerici a totalizzazione (3,7%). Meno frequenti risultano il bingo (2,9%), le slot machine e le videolottery (2,6%), altri giochi da casinò (1,8%), il videopoker (1,6%) e le corse dei cavalli (1,5%). Per quanto riguarda le differenze di genere, la partecipazione ai giochi con le vincite in denaro risulta sensibilmente più elevata tra gli uomini (37,8%) rispetto alle donne (26,4%). Il coinvolgimento a questo tipo di attività di gioco cresce dopo l'adolescenza: tra i 14 e i 17 anni scommette il 12,5% della popolazione, quota che raggiunge il valore massimo tra i 35 e i 54 anni (36,7%) e si mantiene elevata fino ai 74 anni. Diminuisce progressivamente nelle età più avanzate (22,2% tra gli ultra 75enni). In merito alla frequenza, il 4,9% della popolazione gioca una o più volte a settimana, il 6,9% una o più volta al mese e il 20,2% più raramente. Il report prende, poi, in considerazione altri tipi di gioco come quelli di società, con le carte o i cruciverba. A queste attività si è dedicato il 52,9% della popolazione. Il gioco con le carte è il più diffuso (39,7%), seguono i cruciverba (31,5%) e i giochi di società (24,5%). Meno diffusi gli scacchi e la dama (14,8%), il bowling e il biliardo (14,5%) e, ancora meno, le escape room (comprese quelle in scatola) che vedono la partecipazione del 6,5% della popolazione. (ANSA).