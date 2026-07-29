(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Dopo dieci trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore a quella dell'inflazione, nel secondo trimestre 2026 si registra un'inversione di tendenza": lo indica l'Istat, diffondendo i dati sulle retribuzioni contrattuali. Nel secondo trimestre, infatti, la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie è del 2,5% (per il settore privato +2,3% e per la Pubblica amministrazione +2,7%). Nello stesso periodo l'inflazione si attesta invece al 3%, sempre su base annua. (ANSA).