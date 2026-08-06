(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La produzione industriale dell'Italia è in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice destagionalizzato diminuisca dell'1% rispetto a maggio. Anche su base annua l'indice generale diminuisce dello 0,6% al netto degli effetti di calendario. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie, con esclusione dell'energia. Su base annua "il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata", commenta l'Istat. (ANSA).