(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Ad agosto si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,3% rispetto a luglio. Al netto degli effetti di calendario, la produzione è rimasta invariata rispetto all'anno precedente (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di agosto 2025). Lo comunica l'Istat, aggiungendo che, tra i principali raggruppamenti di industrie, si rileva una dinamica mensile positiva solo per l'energia (+2,8%), mentre risultano in flessione i restanti comparti: i beni strumentali (-0,9%), i beni di consumo (-1,2%) e i beni intermedi (-1,8%). Su base annua, cresce in misura marcata l'energia (+11,5%) e aumentano in maniera modesta i beni strumentali (+0,7%); variazioni negative registrano, invece, i beni intermedi (-4,0%) e i beni di consumo (-4,4%). Inoltre, nella media del periodo giugno-agosto si registra una diminuzione del livello della produzione industriale dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. (ANSA).