(ANSA) - ROMA, 30 LUG - A giugno 2026, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. Lo comunica l'Istat che sottolinea come rispetto all'anno precedente ci siano 131 mila occupati in più. La crescita delle persone in cerca di lavoro (+7,2%, pari a +97mila disoccupati in più) coinvolge gli uomini, le donne e tutte le classi d'età. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% (+0,4 punti), quello giovanile al 18,4% (+1,5 punti). La diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -103mila unità) riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. (ANSA).