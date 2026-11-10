(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 NOV - Dal 1861, data dell'unità d'Italia, il Molise è l'unica regione del Paese ad avere perso abitanti: dai 355 mila di 165 anni fa ai 280 mila di oggi. A rivelarlo è Antonella Bianchino, dirigente dell'Ufficio territoriale Area Sud dell'Istat, durante la tappa di Campobasso per i 100 anni dell'istituto di statistica. "Il Molise - ha spiegato - è l'unica regione che rispetto all'anno dell'unità d'Italia conta meno abitanti, ha perso circa il 20%. Il calo inizialmente era dovuto ai flussi migratori, prima verso l'estero e poi verso le altre regioni italiane, poi è iniziato il saldo naturale negativo e quindi i decessi che superano le nascite. Oggi il Molise è anche una regione di immigrazione, ma questo saldo non riesce a compensare il saldo naturale negativo". All'evento per il centenario, che si è tenuto all'aula magna dell'Università del Molise, con le istituzioni e le autorità locali, per l'occasione c'era anche il presidente nazionale dell'Istat Francesco Maria Chelli. (ANSA).