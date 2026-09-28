(ANSA) - ROMA, 28 SET - Ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 in riduzione congiunturale per le esportazioni (-2,1%), mentre le importazioni sono pressoché stazionarie (-0,1%). Su base annua l'export cresce del 16,1% (era +6,6% a luglio 2026) mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026, rispetto al precedente, l'export si riduce dello 0,2%, e l'import aumenta dell'1,5%. "Su base annua la crescita dell'export è trainata è geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera (+57,0%) e Stati Uniti (+31,1%)", commenta l'Istat. (ANSA).