(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La variazione acquisita del Pil italiano per il 2026, corretta per gli effetti di calendario, è pari allo 0,8%. Sarebbe questa la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nell'ultima parte dell'anno. Il 2026 ha 3 giornate lavorative in più rispetto al 2025. "La stasi congiunturale osservata nel terzo trimestre lascia invariata a 0,8% la crescita acquisita per l'anno 2026", osserva l'Istat diffondendo la stima preliminare del Pil nel terzo trimestre. (ANSA).