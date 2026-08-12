(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive. L'Istat inserisce i servizi di ristoranti e i servizi di alloggio tra le principali divisioni di spesa che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3,4% rispetto a un anno prima quando la crescita rispetto al 2024 era stata del 2,9%. Sono in accelerata anche i servizi relativi ai trasporti che passano da +1,1% annuo di luglio 2025 a +1,6% del mese scorso. Volare costa meno di un anno fa, ma rispetto al crollo dei prezzi dell'estate 2025 (a luglio -10,3% su base annua), il risparmio è quasi dimezzato (-5,6%). (ANSA).