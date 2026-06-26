(ANSA) - ROMA, 26 GIU - A giugno 2026 si stima una diminuzione del clima di fiducia dei consumatori (da 93,4 a 92,4), invece, l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 94,2 a 95,2). Lo rende noto l'Istat, spiegando che "quasi tutte le variabili che entrano nel calcolo del clima di fiducia dei consumatori sono in peggioramento: fanno eccezione le attese sulla situazione economica generale, quelle sulla disoccupazione e le opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale". "Il miglioramento della fiducia delle imprese si manifesta in tutti i comparti, seppure con intensità diverse", aggiunge l'Istat. (ANSA).