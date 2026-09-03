(ANSA) - ROMA, 03 SET - Al 31 dicembre 2025 gli italiani residenti all'estero sono 6 milioni e 604mila secondo una stima preliminare, circa 183mila in più rispetto all'inizio dell'anno. La crescita prosegue a un ritmo più contenuto rispetto al 2024: +2,8% contro +4,6%. Oltre la metà degli italiani all'estero vive in Europa (53,1%), più di un terzo (34,3%) risiede in America centro-meridionale. Nel 2025 il saldo naturale degli italiani residenti all'estero è positivo: le nascite sono poco più di 16mila e sono interessate da un calo significativo (-37,1%), mentre i decessi superano le 13mila unità (+2,4). I dati arrivano dal report Istat sugli italiani residenti all'estero diffuso oggi. Dallo studio emerge anche che al 31 dicembre 2024, i pensionati italiani residenti all'estero sono 347mila: il 54% vive in Europa e il 72% è nato in Italia e che nel 2025 sono 127mila le acquisizioni di cittadinanza italiana ottenute all'estero. Il saldo migratorio resta positivo (più espatri che rimpatri), ma scende a 53mila unità. Infine, solo il 30,3% degli italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2024 è nato in Italia. (ANSA).