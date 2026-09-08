(ANSA) - TEL AVIV, 08 SET - "Le affermazioni del ministro degli Esteri britannico sono scandalose e false. Le azioni intraprese dal governo laburista sono motivate da politica interna in vista del congresso del partito''. L'ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar in una conferenza sulla decisione del Regno Unito di imporre sanzioni contro prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti. ''E' un palese tentativo di interferire nella politica israeliana nella campagna elettorale. Interessante che il governo laburista non abbia imposto sanzioni all'Autorità palestinese per il loro sostegno ai terroristi con il meccanismo 'pay for slay'''. Sa'ar ha aggiunto che anche ''migliaia di palestinesi verranno colpiti dalle sanzioni economiche britanniche perché lavorano negli insediamenti". (ANSA).