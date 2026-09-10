(ANSA) - GERUSALEMME, 10 SET - Israele ha annunciato di aver completato la demolizione di importanti infrastrutture sotterranee realizzate da Hezbollah, sulla strategica cresta di Ali al-Taher, nel Libano meridionale. "Si tratta di infrastrutture terroristiche strategiche costruite nell'arco di due decenni, con finanziamenti e pianificazione iraniani", si legge in una nota comune del premier Benyamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz. La loro distruzione "completa l'acquisizione del controllo operativo sulla cresta di Ali al-Taher, sia in superficie che nel sottosuolo". Intanto reporter Afp hanno riferito di forti esplosioni nel sud del Libano. (ANSA).