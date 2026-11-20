(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Due notti fa all'Istituto tecnico industriale Michael Faraday di Ostia un gruppo di ragazzi avrebbe fatto irruzione nella scuola per occuparla. E' quindi arrivata la preside, Rejana Martelli ma sarebbe stata aggredita con spintoni e minacciata fino ad essere costretta a lasciare l'istuituto. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, da quanto si è appreso, ha telefonato alla dirigente per esprimerle solidarietà. Un gruppo di studenti del collettivo Labriola e della comunità scolastica del Faraday ha preso le distanze dall'azione dell'altra notte. "Nonostante vengano condannati gli atteggiamenti repressivi adottati dalla dirigente negli anni passati - scrivono - l'occupazione non deve mai sfociare in azioni violente. Ciò che è successo si pone in contrapposizione con le modalità e le rivendicazioni delle altre scuole e non lo sosteniamo". Solidarietà alla dirigente è stata espressa da vicepresidente della commissione Scuola di Roma Capitale Rachele Mussolini. "Costringere con spintoni e minacce chi, ogni giorno, lavora per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli studenti è un comportamento che nulla ha a che fare con il confronto democratico. La scuola - dice - deve restare un presidio di legalità, dialogo e crescita civile in cui la violenza non può e non deve trovare spazio. L'auspicio è che venga presto fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili di questo scellerato gesto siano presto assicurati alla giustizia". (ANSA).