(ANSA) - TORINO, 24 GIU - "In relazione all'ordinanza emessa dal Sindaco della Città di Torino in data odierna circa i disagi relativi alla rete elettrica cittadina, Ireti comunica di aver prontamente attivato al suo interno dal 19 giugno 2026 lo stato di emergenza, come previsto dalle proprie procedure rendicontate puntualmente all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera)". È quanto si legge in una nota. "Lo stato di emergenza - prosegue il comunicato - era stato proclamato da Ireti, secondo le proprie procedure interne, anche nel periodo dal 24 maggio all'8 giugno 2026, in occasione della precedente ondata di calore verificatasi. Come previsto dal piano, in entrambe le occasioni è immediatamente scattato il rinforzo delle squadre e dei mezzi operativi, incrementando la forza lavoro e arrivando fino a 100 tecnici espressamente dedicati alla gestione dell'emergenza". "Nelle ultime ore, anche per effetto dell'ordinanza - viene aggiunto -, Ireti sta ulteriormente incrementando il numero dei tecnici, arrivando a un totale di circa 150 risorse disponibili 24 ore su 24, attingendo a dipendenti specializzati e formati per la gestione dell'emergenza da altri territori in cui è presente il Gruppo, da altre business unit, nonché attraverso il personale di fornitori esterni. Sono stati inoltre dirottate sulla gestione dell'emergenza tutte le squadre impegnate nei cantieri programmati per lavori non urgenti". "Ireti infine comunica che durante entrambe le emergenze, ha mantenuto contatti continui con gli organi istituzionali, con la polizia locale, con i mezzi di informazione e con gli stakeholder coinvolti a vario titolo nella gestione delle criticità" è la conclusione. (ANSA).