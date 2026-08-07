(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Mojtaba Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli Stati Uniti al complesso della Guida Suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari, avvenuti il 28 febbraio. Lo riferiscono due fonti vicine all'amministrazione del presidente della repubblica islamica Masoud Pezeshkian a IranWire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Secondo entrambe le fonti, ai massimi livelli del regime circolano con insistenza voci secondo cui egli si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. (ANSA).