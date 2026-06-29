(ANSA) - TEHERAN, 29 GIU - Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. "Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana", ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi - citato dalla televisione di Stato - riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì. (ANSA).