(ANSA) - TEHERAN, 24 LUG - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi Paese che "partecipi, collabori o assista" gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. "Qualsiasi partecipazione, cooperazione o assistenza nella commissione di un'aggressione contro l'Iran comporterà la responsabilità internazionale delle parti coinvolte", ha affermato Abbas Araghchi, aggiungendo che l'Iran "si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie nell'ambito della legittima autodifesa", durante un discorso in Kirghizistan a una riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). (ANSA).