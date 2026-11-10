(ANSA) - TEHERAN, 10 NOV - L'Iran ha definito "infondate" le accuse francesi secondo cui Teheran sarebbe responsabile degli attacchi informatici ai frigoriferi dei supermercati avvenuti il mese scorso. "Il ministero degli Esteri iraniano respinge categoricamente le accuse infondate e unilaterali del governo francese contro l'Iran riguardo a presunte attività informatiche in Francia", ha affermato il ministero in un comunicato aggiungendo di "condannare fermamente questa politica trita e ritrita di lanciare accuse contro la Repubblica islamica". (ANSA).