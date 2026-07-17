(ANSA) - TEHERAN, 17 LUG - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf, nel sud-est della Siria, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. L'aviazione dell'Irgc "ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria", ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Gli Stati Uniti avevano annunciato a febbraio il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano. (ANSA).