(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - "Colpiremo l'Iran duramente" in risposta ai loro raid contro target americani. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. L'Iran sarà colpito, ha spiegato Trump, in risposta all'attacco in Giordania: "Colpiremo duramente. Le prenderanno di santa ragione", ha detto parlando di un attacco a sorpresa contro le forze americane che si sono ritrovate a dover reagire nell'arco di pochi minuti e abbattere i missili iraniani. Il presidente ha riferito a Fox di aver visto il video dell'operazione. (ANSA).