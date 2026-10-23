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(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Escludere le banche di credito cooperativo (Bcc) dal contributo che la legge di bilancio chiederà al settore finanziario. L'ipotesi, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, circola in queste ore in vista dell'intervento a carico delle banche che prenderà forma in manovra. Quella di non coinvolgere le Bcc è una richiesta che avrebbe trovato una condivisione all'interno di alcune forze del centrodestra per tutelare il credito cooperativo, che riunisce banche locali, cooperative, mutualistiche. (ANSA).