(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Alti funzionari governativi della Germania sarebbero aperti a discutere una potenziale vendita della quota del 12,7% in Commerzbank a Unicredit se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg sottolineando che questa posizione non rappresenta la linea ufficiale del governo. Alcuni funzionari considerano accettabile una vendita al giusto prezzo e con garanzie per il futuro di Commerzbank. Un portavoce del governo tedesco ha dichiarato a Bloomberg che la posizione non è cambiata, rifiutandosi di commentare. Nessun commento anche dai rappresentanti di Commerzbank e Unicredit. (ANSA).