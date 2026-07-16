(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il sistema produttivo culturale e creativo italiano continua a crescere e nel 2025 genera 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con un aumento del 3,3% rispetto al 2024. Gli occupati sfiorano quota 1,54 milioni (+1,7%), pari al 5,7% dell'occupazione complessiva. È quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte e presentato oggi all'Università Mercatorum di Roma. Secondo lo studio, ogni euro prodotto dalla filiera culturale e creativa ne attiva altri 1,7 nel resto dell'economia, portando il valore complessivo generato a circa 310 miliardi di euro, il 15,4% della ricchezza nazionale. (ANSA).