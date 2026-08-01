(ANSA) - ALBISOLA SUPERIORE, 01 AGO - Un ragazzo di 24 anni è morto dopo esser stato investito da un treno intorno alle 5 alla stazione di Albisola (Savona). Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Albisola, il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma inutile l'intervento dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Ventimiglia è ancora sospesa tra Savona e Cogoleto per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Segnalati ritardi o cancellazioni dei treni Intercity e regionali. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).