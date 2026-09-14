(ANSA) - LECCO, 14 SET - Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus, nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane, alunno dell'Istituto Fumagalli, è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale con il codice di massima gravità. Sono intervenuti un'ambulanza e l'auto medica, con l'elisoccorso da Milano, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche i dirigenti e docenti. (ANSA).