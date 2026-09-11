(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Un uomo di 72 anni è morto travolto da un furgone del trasporto logistico verso le 13 di oggi a Marghera (Venezia). Il 72enne camminava a piedi quando è stato investito da un mezzo della consegna di merci a domicilio che in quel momento era in servizio a Marghera. E' stato investito in pieno. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime quando il Suem 118 l'ha raggiunto per l'assistenza: era in arresto cardiaco e, dopo essere stato rianimato a lungo, è deceduto quando ha raggiunto il Pronto soccorso di Mestre. La polizia locale del reparto motorizzato veneziano ha chiuso la strada per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi per ricostruire l'investimento. (ANSA).