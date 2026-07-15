(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali nella zona di via Cristoforo Colombo con il semaforo rosso. Per questo motivo, un 57enne è stato condannato a tre anni di carcere al termine di un processo celebrato con rito abbreviato dal gup di Roma. L'uomo, difeso dall'avvocato Renato Archidiacono, era accusato di omicidio stradale. Il fatto avvenne il 7 settembre 2023 all'altezza di via Malafede, non lontano da Spinaceto. L'automobilista risultò positivo ai test tossicologici. Secondo quanto emerso, le due vittime attraversarono con il semaforo rosso nel tentativo di raggiungere un autobus che stava transitando in quel momento. "Il giudice ha riconosciuto il concorso di colpa delle vittime e ha concesso le attenuanti generiche al mio assistito", spiega l'avvocato Archidiacono. (ANSA).