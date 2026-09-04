(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - Duplice tentato omicidio nella tarda serata di ieri a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un uomo di 43 anni alla guida di una Fiat Punto, ha investito la ex 33enne che, insieme al compagno di 37 anni, stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei: a ricostruire l'episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, coordinati dal comandante Fabio Felice De Silva. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo, che da tempo manifestava un interesse nei confronti della 33enne, alla vista della coppia che passeggiava mano nella mano, avrebbe improvvisamente sterzato per travolgerla. I due hanno riportato diverse ferite e contusioni: la donna è stata giudicata guaribile in 5 giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. A prestare i primi soccorsi e a chiedere l'intervento delle ambulanze sono stati gli agenti della polizia municipale. A carico dell'uomo risultano denunce presentate dalla donna per atti persecutori e violenze, oltre alla richiesta della notifica di un foglio di allontanamento, che risale allo scorso luglio. All'alba il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).