(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 OTT - Investe un operaio sull'A14 e scappa. Sono gravi le condizioni di un 24enne investito la notte scorsa mentre era al lavoro in un cantiere nel tratto marchigiano dell'autostrada all'altezza del territorio di Pedaso (Fermo) in direzione Nord. Ad investirlo sarebbe stata un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi. La Polizia stradale di Porto San Giorgio sta cercando di identificarlo vagliando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dislocate in vari punti. Secondo quanto emerso, il 24enne intorno alle 2.30 era impiegato nella sistemazione della segnaletica stradale; soccorso dai colleghi di lavoro prima e dai sanitari del 118 poi è stato trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette a seguito dei traumi riportati, in particolare al torace e alle gambe. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale dell'ispettorato del lavoro. (ANSA).