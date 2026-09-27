(v. "Bimbo di 5 anni investito ieri sera a Torino..." delle 11,20) (ANSA) - TORINO, 27 SET - A investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino risulta essere stata l'ex compagna del padre del piccolo, una giovane di 24 anni, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La ventiquattrenne, a bordo della propria auto, avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. (ANSA).