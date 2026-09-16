(ANSA) - BRESCIA, 16 SET - Sono 89 i casi sintomatici legati a un focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcuni nidi e scuole dell'infanzia e primarie della Val Trompia, nel Bresciano. Tra le persone colpite ci sono anche adulti. Sono invece 14 i bambini ricoverati, nove agli Spedali Civili di Brescia e cinque alla Poliambulanza. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. A far luce sull'origine del focolaio arrivano intanto i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti: in alcuni casi è stata trovata la salmonella. Un risultato che indirizza le indagini, ma che non consente ancora di dire con certezza che il batterio fosse presente negli alimenti consumati a scuola. Proprio sugli alimenti sono infatti ancora in corso gli accertamenti di laboratorio. "I risultati saranno disponibili tra qualche giorno", fa sapere Ats Brescia, precisando che resta da verificare se nei cibi esaminati sia presente lo stesso microrganismo individuato nei pazienti. Nel frattempo il centro cottura finito sotto osservazione è fermo da lunedì 14 settembre. Il 10 settembre aveva preparato 219 pasti, mentre l'11 settembre ne aveva preparati altri 210. Dal 14 settembre i pasti destinati alle scuole della Val Trompia vengono preparati da altri centri cottura, non coinvolti nella vicenda. (ANSA).