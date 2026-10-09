(ANSA) - CETRARO, 09 OTT - Due cartucce sono state ritrovate questa mattina sull'automobile di Laura Siciliano, dirigente medico dell'ospedale di Cetraro, in provincia di Cosenza. Il veicolo era in sosta nel parcheggio della struttura sanitaria. È stata la stessa professionista a effettuare la scoperta questa mattina, al termine del turno di notte. I carabinieri della compagnia di Paola hanno effettuato rilievi sul posto e avviato indagini. Si cerca di capire se il gesto intimidatorio è da ricondurre a motivi di lavoro o attinenti alla sfera personale. Secondo quanto appreso non si tratta dell'unico episodio di questo genere a danno della dottoressa originaria di Paola. Nei suoi confronti ha espresso solidarietà e vicinanza l'amministrazione comunale di Cetraro. (ANSA).