(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - Accordo sul 21/o pacchetto di sanzioni alla riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Il via libera del Coreper II alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che, nelle prossime ore, formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzioni degli ultimi quattro anni. Comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati inoltre concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della "flotta ombra" e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi. Comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. (ANSA).