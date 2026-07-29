(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Intesa Sanpaolo batte le attese e chiude il primo semestre dell'anno con l'utile netto a 5,55 miliardi di euro, in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile del secondo trimestre si attesta a 2,8 miliardi di euro, rispetto ai 2,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'attuazione del piano di impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto per il 2026 migliorata a oltre 10 miliardi di euro. Si prevede una crescita dei ricavi, trainati principalmente dalle commissioni e dal risultato dell'attività assicurativa, con interessi netti in aumento a ben oltre 15 miliardi di euro; costi stabili; significativa riduzione degli accantonamenti; aumento della tassazione (dovuto alla Legge di Bilancio italiana) e di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario e assicurativo. "A giugno abbiamo presentato al mercato e agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena un'offerta che dà loro la possibilità di unirsi ad una Banca che opera - con una prospettiva sostenibile nel tempo - al servizio degli azionisti, delle famiglie e delle imprese di ogni dimensione, dei territori e delle comunità, e che guarda con la massima attenzione al valore delle proprie persone", afferma il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "L'obiettivo - aggiunge - è dar vita insieme ad un gruppo ancora più solido e profittevole". (ANSA).