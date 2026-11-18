(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Una serie di insulti anche a sfondo razzista sono comparsi su dei manifesti elettorali a Torino del consigliere comunale Abdullahi Ahmed nel centro della città, in via Verdi, davanti all'omonima scuola secondaria. "Solo un partito di m... pidiota poteva fare eleggere nella sua lista un maiale islamico nemico dell'Italia" è la scritta a pennarello blu su uno dei manifesti. Altri insulti gli vengono diretti personalmente "e a tutte le zecche rosse". Su una serie di altri manifesti il pennarello è stato utilizzato per cancellare il sorriso del consigliere dem o per scritte come "W l'Italia". (ANSA).