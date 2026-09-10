(ANSA) - MILANO, 10 SET - Portava un foulard in testa perché in cura per un tumore ma sui social è stata attaccata e insultata. Oggi, come segnale di vicinanza alla consigliera Pd Roberta Vallacchi, il Consiglio regionale della Lombardia ha esposto un foulard sui banchi della presidenza. "Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i componenti dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri e le consigliere per questo gesto simbolico con cui mi esprimono vicinanza" ha detto Vallacchi intervenendo al Pirellone. "Sono piovute provocazioni e commenti sul fatto che porto un foulard a causa della caduta dei capelli per la chemioterapia - ha aggiunto Vallacchi - come se le persone malate dovessero nascondersi. La malattia può arrivare e può colpire. Io ho avuto un primo tumore al seno nel 2015, decisi di usare la parrucca seppur non in modo continuativo. Con questo tumore al seno ho scelto di usare un foulard per dire alle donne una cosa semplice: sì continua a vivere anche durante la malattia". "La parte bella di questa vicenda - ha concluso l'esponente dem - sono i tanti messaggi di solidarietà da parte di persone indignate per quello che è accaduto: un'ondata di umanità che rincuora e dimostra quanto di buono ci sia in questa società". (ANSA).