(ANSA) - VERBANIA, 15 NOV - Un giovane di 29 anni è morto e un altro di 24 anni è rimasto ferito mentre fuggivano dalle forze dell'ordine in un bosco a Bognanco, nella valle omonima, nel Verbano-Cusio-Ossola. È accaduto questa mattina, intorno alle 10, nella frazione di Bei. Nel corso dell'inseguimento, avvenuto in una zona nella quale le aree boscate si susseguono a salti di roccia e a tratti ripidi con terreno sconnesso, i due, entrambi di origine nordafricana, sono caduti. Il 24enne è stato trovato a terra e portato in ospedale a Domodossola con una sospetta frattura a una gamba. Il 29enne è invece precipitato in un dirupo. I soccorritori lo hanno trovato, privo di vita, circa duecento metri più in basso, al termine di una lunga operazione di ricerca e localizzazione, che ha visto impegnati anche l'elicottero del 118 e il soccorso alpino. Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che i due abbiano tentato la fuga a piedi dopo non essersi fermati, a bordo di un'auto, all'alt imposto durante un controllo della polizia e della guardia di finanza. Dalle prime informazioni raccolte, all'origine del controllo vi sarebbe il sospetto che fossero impegnati in attività di spaccio. (ANSA).