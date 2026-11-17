(ANSA) - SALERNO, 17 NOV - Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Anna Boffa, la docente di 36 anni deceduta il 13 novembre scorso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era ricoverata da sette giorni. L'esame sarà eseguito nella struttura salernitana, ma sarà affidato a un medico legale esterno all'azienda ospedaliera. A confermarlo è il direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, che ha anche avviato una verifica interna per ricostruire quanto accaduto. "L'autopsia sarà effettuata presso la nostra struttura, ma ad eseguirla sarà un medico legale esterno, non appartenente al nostro personale. Per quanto riguarda il nostro ospedale, ho avviato verifiche interne per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti", ha dichiarato all'ANSA il dg. L'esame autoptico rientra nell'inchiesta della Procura di Salerno, avviata dopo la denuncia presentata dai familiari della donna. Il legale che li assiste ha chiesto che agli accertamenti partecipi anche uno specialista in ginecologia proveniente da fuori regione. Gli inquirenti stanno ricostruendo l'intero percorso sanitario della 36enne, originaria di Postiglione (Salerno), a partire dalla diagnosi di gravidanza extrauterina. La donna, che era in attesa del suo primo figlio, era stata inizialmente visitata all'ospedale San Carlo di Potenza e successivamente ricoverata per cinque giorni a Lagonegro, dove era stata sottoposta a una terapia farmacologica antiabortiva a base di metotrexate. Dopo l'inizio del trattamento le sue condizioni si erano aggravate, rendendo necessario il trasferimento al Ruggi di Salerno, dove era arrivata in condizioni critiche. Il decesso è avvenuto dopo sette giorni di ricovero. La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche delle strutture sanitarie coinvolte tra Basilicata e Campania. L'autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e l'eventuale relazione con il trattamento farmacologico ricevuto. (ANSA).