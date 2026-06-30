(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Nel 2025 l'Inps ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel Rendiconto generale dell'Istituto presentato oggi dall'Inps. "E' un elemento - afferma il presidente del Civ dell'Istituto, Roberto Ghiselli - che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del "sistema Paese". (ANSA).