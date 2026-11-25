(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel 2025 il numero medio di lavoratori beneficiari di politiche attive è stato pari a circa 2.342.000, in calo del 29% rispetto al 2024. La flessione interessa tutte le categorie, ad eccezione delle stabilizzazioni, che registrano una crescita dell'11%. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio su politiche attive e passive del lavoro specificando che sono stati 1.196.192 i beneficiari degli incentivi all'assunzione nel complesso (-5,5%) e 1.146.522 quelli interessati dalla nuova Decontribuzione Sud (limitata alle aziende fino a 250 dipendenti), in calo del 43,08% rispetto al precedente beneficio contributivo. La nuova Decontribuzione Sud - PMI riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto riguarda le politiche passive nel 2025 i trattamenti di NASpI sono stati 2.042.495, in calo del 2,5% rispetto all'anno precedente (-3,7% per gli uomini e -1,5% per le donne). La fascia di età più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, con il 25% dei trattamenti. A livello territoriale, il 42% si concentra al Nord e il 39% nel Sud e nelle Isole (area nella quale è molto più basso il numero dei lavoratori). I trattamenti di disoccupazione agricola sono stati 515.716, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2024. Il 26% riguarda lavoratori con più di 54 anni e, a livello territoriale, il 66% dei trattamenti si concentra nel Sud e nelle Isole. Per la DIS-COLL, nel 2025 i trattamenti sono stati 28.542, in aumento del 22,5% rispetto ai 23.303 del 2024. Il 48% ha interessato giovani tra i 25 e i 34 anni. A livello territoriale, circa il 43% dei trattamenti si concentra nel Sud e nelle Isole. (ANSA).