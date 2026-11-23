(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Inizio di settimana più stabile con forti venti di Maestrale al Centro-Sud, ma da mercoledì è previsto un nuovo fronte perturbato. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - residui piovaschi interesseranno Marche, Abruzzo, Molise e Calabria mentre la neve cadrà oltre i 1500 metri sulle Alpi confinali della Valle d'Aosta e dell'alto Piemonte. I venti saranno in netta attenuazione al Nord, mentre al Centro-Sud insisterà il Maestrale con raffiche fino a 80-90 km/h". Domani i cieli saranno in prevalenza sereni con nebbie al Nord e nelle valli interne del Centro, mentre in serata sopraggiungeranno isolati piovaschi sulla Liguria. Dalla sera la neve tornerà a scendere sulle Alpi occidentali oltre i 1000 metri. Mercoledì l'ingresso di un rapido fronte perturbato porterà precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Previste nevicate sull'arco alpino oltre i 400-600 metri al Nord-Ovest con quota più bassa sul Piemonte meridionale, e oltre i 700-800 metri sulle Dolomiti. Nel dettaglio: - Lunedì. Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, formazione di banchi di nebbia in Pianura Padana dopo il tramonto. Centro: residui piovaschi sul versante adriatico seguiti da ampie schiarite. Sud e Isole: residui piovaschi in Calabria, poi irregolari e alternati a schiarite su molte regioni. - Martedì. Nord: banchi di nebbia in Pianura Padana, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con isolati piovaschi serali sulla Liguria. Centro: cieli sereni o poco nuvolosi con nebbie nelle valli interne. Sud e Isole: tempo stabile. - Mercoledì. Nord: piogge moderate o abbondanti con neve fino a quote collinari tra basso Piemonte ed entroterra ligure di Ponente. Centro: piogge e rovesci, specie sul versante tirrenico. Sud e Isole: tempo variabile con piovaschi sulla Sicilia meridionale e temporali da metà pomeriggio verso sera su Campania e Calabria tirrenica. (ANSA).