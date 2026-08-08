(ANSA) - BOLZANO, 08 AGO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in tarda mattinata in Alto Adige a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare. Il Capo dello Stato era decollato un'ora prima dall'aeroporto romano di Ciampino. A mezzogiorno l'atterraggio allo scalo bolzanino di San Giacomo dove ad accoglierlo ha trovato il Commissario del Governo di Bolzano, Maddalena Travaglini, e il Presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Subito dopo, il trasferimento in elicottero a Siusi dove Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, soggiornerà, come nell'estate 2025, a Villa Ausserer, base logistica dell'Esercito. Il periodo di ferie del Presidente della Repubblica dovrebbe protrarsi per 3 settimane. Ad accogliere Mattarella, come l'anno scorso, anche la Sindaca del Comune di Castelrotto Cristina Pallanch: "Per il nostro Comune è un onore e una grande gioia", ha commentato la prima cittadina. (ANSA).