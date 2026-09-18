(ANSA) - CATANIA, 18 SET - L'attività esplosiva ai crateri sommitali dell'Etna è in fase di attenuazione, anche se persiste una debole emissione di cenere vulcanica che però resta confinata ad alta quota, ma non c'è la produzione di nube eruttiva. E' quanto emerge dal nuovo avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania che è sceso da rosso ad arancione. Il 'tremore', che segnala l'energia della risalita del magma nei condotti magmatici dell'edificio vulcanico, si mantiene su valori medi. L'attuale fase eruttiva, al momento, non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania (ANSA).