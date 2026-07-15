(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, dunque anche contro l'Italia, per non aver aver recepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Lo annuncia in una nota, spiegando che le capitali hanno due mesi di tempo per notificare il recepimento a Bruxelles, che in assenza di una risposta potrà emettere un parere motivato portando avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva aperto un'infrazione contro Roma e altri 18 Paesi - incluse Francia e Germania - per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. (ANSA).