(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - L'Italia è l'unico Stato membro dell'Ue ad aver notificato entro il termine legale il pieno recepimento della direttiva sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato: la Commissione europea ha deciso di aprire procedure d'infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora, per tutti gli altri 26 Paesi dell'Unione sulla direttiva, adottata nel 2024 nell'ambito del pacchetto Ue sull'idrogeno e il gas decarbonizzato che ha aggiornato le norme sul mercato del gas naturale dell'Ue contenute nella direttiva Gas e il regolamento Gas del 2009. Introducono inoltre un quadro normativo per le infrastrutture dedicate all'idrogeno. (ANSA).