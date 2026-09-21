(ANSA) - ROMA, 21 SET - Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della Capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno scandagliando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero, forse in Russia. (ANSA).