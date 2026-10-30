(ANSA) - VERONA, 30 OTT - E' previsto per lunedì mattina, nel carcere di Verona, l'interrogatorio davanti al Gip di Nadir Rossi, l'ex infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico di Verona arrestato ieri con l'accusa di omicidio pluriaggravato della moglie, Jessica Dalla Chiara, morta il 24 giugno 2024 nella sua abitazione di Bussolengo (Verona). La 32enne, secondo le indagini della Squadra Mobile scaligera, sarebbe stata uccisa con iniezioni di insulina che le causarono una fatale crisi ipoglicemica. All'indagato, difeso dall'avvocato Giacomo Giulianelli, vengono contestati anche i reati di tentato omicidio aggravato (per avere in precedenza praticato altre iniezioni alla moglie), occultamento di cadavere (per avere fatto subito cremare il corpo) e peculato, per avere incassato la polizza sulla vita da 100mila euro stipulata dalla moglie un anno prima del decesso. Secondo la Procura e gli investigatori sarebbe quest'ultimo il movente che avrebbe portato il presunto uxoricida ad architettare il piano criminale. I genitori della vittima non avevano creduto fin da subito alla morte della figlia e appena un mese dopo, il 26 luglio 2024, avevano presentato un esposto alla Polizia. Dubbi che erano stati rappresentati anche dai sanitari del reparto di endocrinologia dell'ospedale di Borgo Trento, dove Jessica Dalla Chiara era stata ricoverata un mese per poi tornare a casa, dove in seguito era morta. (ANSA).